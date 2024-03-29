В США Visa и MasterCard согласились снизить комиссию для торговцев

Это дело касается только ритейлеров в США, которые платят комиссию, как правило, 2% при покупках с карт указанных платёжных систем, а также 4% для бонусных карт. В связи с этим в 2005 году NRF подала на платёжных гигантов в суд, но только сейчас дело ощутимо сдвинулось.

На основании мирового соглашения платёжные системы должны снизить комиссию на транзакции на 0,04% в течение 3 лет. Также соглашение предполагает, что Visa и Mastercard сохранят комиссионные ставки, которые существовали по состоянию на 31 декабря 2023 года, в течение следующих 5 лет.

В денежном выражении эти шаги суммарно снизят комиссию на $30 млрд тоже в течение 5 лет.