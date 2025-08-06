В США владелец квартиры сделал дипфейк… квартиры, чтобы содрать деньги с арендатора

Этот случай произошёл в начале 2025 года. Женщина сняла однокомнатную квартиру на два с половиной месяца для учёбы. Но выехала раньше из-за того, что ей было страшно: по её словам, росло чувство опасности. С связи с этим она досрочно расторгла договор аренды.

После её отъезда хозяин, который имеет высокий статус на Airbnb (статус суперхоста), заявил, что она сломала много вещей: стеклянный стол и другую мебель, матрас, бытовую технику. Женщина всё отрицала и говорила, что хозяин лукавит из-за того, что она уехала раньше времени.

В качестве доказательств арендодатель предъявил суду фото с якобы повреждениями вещей в квартире, но защита заметила, что фото уже якобы повреждённых вещей явно отличаются. После этого женщина обвинила владельца жилья во лжи и использовании нейросетей, и подала встречный иск за клевету.

Сначала Airbnb решил, что женщина должна заплатить 5314 фунтов стерлингов, порядка 561,5 тысячи рублей, но после того как она обратилась в СМИ и подала апелляцию, компания изменила своё решение. Ей вернули часть денег. В итоге Airbnb извинился, вернул ей всю сумму, которую она заплатила за аренду, убрал плохой отзыв о ней и предупредил хозяина, что если он снова будет обманывать, его заблокируют на платформе.

Airbnb сказал, что не смог доказать, что фотографии настоящие, и начал новую проверку.