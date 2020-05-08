Наука и технологии
Сегодня 15:40
В США власти Сан-Франциско раздали бездомным алкоголь и наркотики, чтобы они соблюдали карантин
При этом на все это не было потрачено ни доллара из “кармана” налогоплательщиков
Американское издание New York Post опубликовало свежий материал, в котором рассказало о том, что власти Сан-Франциско раздали бездомным алкоголь и наркотики, чтобы они соблюдали карантин, заселив их предварительно в специальные отели.
Так, согласно имеющимся данным, около 43 бездомных, помимо крыши над головой и питания, также получили в “пользование” алкоголь, марихуану и табак. В городском департаменте заявили, что данное решение было связано с тем, что таким образом правительство города намерено удержать их от соблазнов сбежать. В свою очередь если они не станут сбегать из “приюта”, то и зараза будет иметь меньше шансов распространиться по городу.
При этом представители департамента поспешили сообщить, что средства на эту статью расходов были получены из накоплений города — финансы налогоплательщиков никак не были во всем этом задействованы.