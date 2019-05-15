В США властям впервые запретили использовать систему распознавания лиц

Полиции и другим ведомствам в Сан-Франциско запретили использовать в городе системы распознавания лиц. Об этом сообщило издание The New York Times.

Таким образом, Сан-Франциско стал первым американским городом, где властям запретят использовать технологию распознавания лиц. Власти других городов США также рассматривают аналогичные запреты.

Постановление городского совета Сан-Франциско запрещает полиции и другим ведомствам использовать программное обеспечение для распознавания лиц, а также информацию, полученную от внешних систем с технологией распознавания. Частные компании остались вправе пользоваться такими системами.

Также городские власти обязали полицию и другие городские ведомства получать одобрение на приобретение новых технических средств наблюдения. Уже имеющееся оборудования можно продолжать использовать, в том числе полицейские камеры и считыватели номерных знаков.

Многие правительства сейчас тестируют или пытаются внедрить технологии для распознавания лиц в городах для отслеживания преступности. В России интеллектуальная система была внедрена к Чемпионату мира по футболу 2018. В Москве установлено 160 камер наблюдения и к системе распознавания лиц есть доступ у 16 тысяч сотрудников полиции и государственных учреждений.