Наука и технологии
Опубликовано 16 мая 2025, 21:14
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В США внедрят батареи без лития для дата-центра

Органические батареи установят в Вайоминге
Компании Prometheus Hyperscale и XL Batteries договорились внедрить новый тип батарей в дата-центре в Вайоминге. Это первый случай использования органических проточных батарей в американских дата-центрах.
В США внедрят батареи без лития для дата-центра

© Ferra.ru

Проект стартует в 2027 году с небольшой тестовой установки, а в 2028—2029 годах мощность хранения энергии увеличат до 25 мегаватт. Такие батареи не используют литий, вместо этого они работают за счет циркуляции соленой воды через ячейки, что позволяет хранить и отдавать энергию. Это делает их дешевле в производстве по сравнению с батареями на основе ванадия и серной кислоты, а также снижает зависимость от зарубежного лития.

Дата-центры, поддерживающие ИИ и облачные технологии, уже потребляют огромные объемы электроэнергии. По прогнозам, к 2035 году их доля в общем энергопотреблении США вырастет с 3,5% до 8,6%. Для покрытия спроса компании строят газовые станции, возобновляют работу ядерных реакторов и используют геотермальную энергию. Органические батареи могут эффективно накапливать энергию от возобновляемых источников, обеспечивая стабильную работу дата-центров.

Батареи от XL Batteries безопасны, так как не перегреваются, и могут работать дольше, чем литий-ионные аналоги. Prometheus планирует использовать природный газ и технологии улавливания углерода, а также сотрудничает с компанией Oklo для поставок энергии от ядерных источников.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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