В США внезапно оценили точность винтовки Мосина

По словам эксперта, его поразила точность винтовки. Обозреватель отметил, что, несмотря на возраст винтовки, попасть в цель оказалось очень просто с расстояния 91,44 метра. Производство «мосинки» началось в 1892 году.

Орр также рассказал, что винтовкой Мосина во время Великой Отечественной войны пользовались не менее легендарные, чем это оружие, советские снайперы Василий Зайцев и Людмила Павличенко. Он призвал купить винтовку «ради обладания мощной частью истории».

«Несмотря на возраст оружия и на то, как свободно болтался затвор, когда я крутил его вперед и назад, "старая бабушка" была сверхточной. Я не проводил более подробных и методичных тестов на точность, которые я обычно делаю для своих обзоров пистолетов, но, тем не менее, я был поражён тем, как легко было попасть в цель с расстояния 100 ярдов (91,44 метра)»», — рассказал автор о своём опыте использования винтовки Мосина.