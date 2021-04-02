В США военные хотят тренировать искусственный интеллект вместе с солдатами

Издание National Defence пишет, что высшее руководство Корпуса морской пехоты США считает, что у их бойцов и командования есть лишь одна серьёзная проблема — недоверие к ИИ. Решить её планируется как раз при помощи поручения тренировки машин морпехам.

Рассуждения, которыми поделились генералы, прозвучали в рамках закрытого мероприятия Industrial Association’s Expeditionary Warfare Conference. Что интересно, их слова ярко иллюстрируют общее состояние, которое можно отследить и в других родах войск Соединённых Штатов.

Так, например, ещё в начале 2021 года бывший генерал-лейтенант Майкл Гроэн схожим образом описал, как именно будет происходить интеграция технологий ИИ в американские войска.