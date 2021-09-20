В США военный самолёт рухнул на жилые дома

Наука и технологии
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В США военный самолёт рухнул на жилые домаПока что известно о двух пострадавших
В Twitter появилась информация о трагедии, случившейся во время учебно-тренировочного полёта американского самолёта. Воздушный транспорт упал прямо на жилые дома в Лейк-Уэрте, штате Техас.
Первыми о произошедшем написали представители пожарного департамента Форт-Уэрта в своём Twitter-аккаунте. При этом, по последним данным, в результате крушения два дома получили сильные повреждения.
Что же касательно человеческих жертв, то пока что речь идёт лишь о двух пострадавших. Возможно, со временем их число увеличится.
Неясно также, что именно стало причиной ЧП. Обстоятельства и эти самые причины прямо сейчас выясняются специалистами.
Напомним, что ранее, в августе, у подмосковного аэродрома Кубинка во время тренировочного полета разбился Ил-112В. Тогда все три члена экипажа погибли.