В США военный самолёт рухнул на жилые дома

Первыми о произошедшем написали представители пожарного департамента Форт-Уэрта в своём Twitter-аккаунте. При этом, по последним данным, в результате крушения два дома получили сильные повреждения.

Что же касательно человеческих жертв, то пока что речь идёт лишь о двух пострадавших. Возможно, со временем их число увеличится.

Неясно также, что именно стало причиной ЧП. Обстоятельства и эти самые причины прямо сейчас выясняются специалистами.

Напомним, что ранее, в августе, у подмосковного аэродрома Кубинка во время тренировочного полета разбился Ил-112В. Тогда все три члена экипажа погибли.