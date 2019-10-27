В США вошел в строй новый боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis

”USS Indianapolis, боевой корабль прибрежной зоны типа “Фридом” (LCS) - быстрая, гибкая платформа для целевых миссий, созданная для действий в прибрежной окружающей среде, а также для операций в открытом море”, - говорится в сообщении, опубликованном представителями Военно-морских сил США.

Вошедший в строй боевой корабль обладает открытой архитектурой, оснащен модельным оружием, а также сенсорными системами. С помощью нового судна вооруженные силы Соединенных штатов получат доступ в главные зоны на различных полях действий.