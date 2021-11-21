В США восстановят истребители МиГ-23 для будущих полётов

По словам одного из владельцев компании, эти истребители состояли на вооружении польских ВВС, но затем были списаны, несмотря на хорошее состояние. Американские предприниматели намерены восстановить их и подготовить к полётам.

Сообщается также, что прямо сейчас на балансе у Unknown Aircraft Company находится 15 истребителей МиГ-23, 8 из которых планируется «восстановить и поднять в воздух» в течение нескольких лет. Причём первый из них должен начать полёты уже в 2022 году.

Напомним, что впервые МиГ-23 попали в США из Египта в середине 70-х годов XX века. Тогда Каир передал американцам не менее 12 самолётов модификаций МиГ-23МС и МиГ-23БН.