В США восстановят истребители МиГ-23 для будущих полётов

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В США восстановят истребители МиГ-23 для будущих полётовПервый из которых может состояться уже в 2022-м
Накануне в сети появились снимки, на которых можно разглядеть перевозку двух советских истребителей МиГ-23. Сейчас же стало известно, что это самолёты, выкупленные в Польше частной американской компанией Unknown Aircraft Company.
По словам одного из владельцев компании, эти истребители состояли на вооружении польских ВВС, но затем были списаны, несмотря на хорошее состояние. Американские предприниматели намерены восстановить их и подготовить к полётам.
Сообщается также, что прямо сейчас на балансе у Unknown Aircraft Company находится 15 истребителей МиГ-23, 8 из которых планируется «восстановить и поднять в воздух» в течение нескольких лет. Причём первый из них должен начать полёты уже в 2022 году.
Напомним, что впервые МиГ-23 попали в США из Египта в середине 70-х годов XX века. Тогда Каир передал американцам не менее 12 самолётов модификаций МиГ-23МС и МиГ-23БН.
Источник: Военное Обозрение