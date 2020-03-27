В США "возникли вопросы" к вооружению новейшего российского истребителя Су-57

”При внимательном рассмотрении деталей, демонстрируемых на видео, возникают вопросы о том, что именно мы видим”, — написали журналисты издания The Drive.

Так, по их мнению, вполне вероятно, что Су-57 использует модифицированные ракеты средней дальности класса “воздух-воздух” Р-77 “Гадюка”. Но при этом у представителей СМИ остаются вопросы: например, каким образом оружие было размещено на корпусе истребителя. Выдвигается гипотеза, что для этого использовалась наклонная трапеция, с помощью которой ракета на подвеске выходит из люка и стартует.