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В США "возникли вопросы" к вооружению новейшего российского истребителя Су-57
В том числе и к тому, как оно крепится на корпусе самолета
Буквально недавно Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видео, на котором демонстрируется пуск неизвестной ракеты новейшим российским истребителем Су-57. Практически сразу у журналистов из США “возникли вопросы” к тому, какое именно вооружение используется летательным аппаратом.
”При внимательном рассмотрении деталей, демонстрируемых на видео, возникают вопросы о том, что именно мы видим”, — написали журналисты издания The Drive.
Так, по их мнению, вполне вероятно, что Су-57 использует модифицированные ракеты средней дальности класса “воздух-воздух” Р-77 “Гадюка”. Но при этом у представителей СМИ остаются вопросы: например, каким образом оружие было размещено на корпусе истребителя. Выдвигается гипотеза, что для этого использовалась наклонная трапеция, с помощью которой ракета на подвеске выходит из люка и стартует.