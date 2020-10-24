В США возобновят испытания вакцины от COVID-19 после смерти одного из добровольцев

Так, доброволец, принимавший участие в тестировании лекарства, по итогу умер от инсульта, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на два анонимных источника. По крайней мере, к такому выводу пришли независимые эксперты, которые провели расследование. С их слов выходит,что проведенная вакцинация ”не имеет явного отношения” к смерти.

Разрешение на возобновление клинических исследований было выдано Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 23 октября 2020 года. Напомним, что о необъяснимой болезни участника исследований, стало известно 13 октября. Сразу же после того, как эта информация стала публичной, в Johnson&Johnson приостановили тестирование.