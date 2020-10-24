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В США возобновят испытания вакцины от COVID-19 после смерти одного из добровольцев
Говорят, причиной инцидента стала не прививка
В сети появилась информация о том, что американская компания Johnson&Johnson уже совсем скоро возобновит испытания вакцины от COVID-19. Такое решение было принято с учетом недавней смерти одного из добровольцев.
Так, доброволец, принимавший участие в тестировании лекарства, по итогу умер от инсульта, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на два анонимных источника. По крайней мере, к такому выводу пришли независимые эксперты, которые провели расследование. С их слов выходит,что проведенная вакцинация ”не имеет явного отношения” к смерти.
Разрешение на возобновление клинических исследований было выдано Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 23 октября 2020 года. Напомним, что о необъяснимой болезни участника исследований, стало известно 13 октября. Сразу же после того, как эта информация стала публичной, в Johnson&Johnson приостановили тестирование.