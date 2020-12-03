В США возродят один из старейших флотов для борьбы с Россией
Речь идет о военном флоте, который будет рассредоточен в северной Атлантике. Именно в ту сторону Пентагон намерен переориентировать свои силы, которые ранее были брошены на борьбу с терроризмом. Планируется, что в целях борьбы с “русской угрозой”, американская армия возродит Атлантический флот.
Мы подстраиваемся под сегодняшнюю угрозу <...> Переориентируем наши военно-морские силы в этом важном регионе на их первоначальную задачу: контроль морских подходов к Соединенным Штатам и нашим союзникам <...> Атлантический флот будет противодействовать укрепляющемуся российскому флоту, который развертывается все ближе и ближе к нашему восточному побережью.
Напомним, что Атлантический флот существовал с 1906 по 2006 годы, что сделало его одним из самых старейших в США.