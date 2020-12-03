В США возродят один из старейших флотов для борьбы с Россией

Речь идет о военном флоте, который будет рассредоточен в северной Атлантике. Именно в ту сторону Пентагон намерен переориентировать свои силы, которые ранее были брошены на борьбу с терроризмом. Планируется, что в целях борьбы с “русской угрозой”, американская армия возродит Атлантический флот.