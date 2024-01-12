01:30, 12 января 2024
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В США впервые начались торги биткоин-ETF: рост актива составил 22,5%Торги запукстила BlackRock
10 января Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила спотовый ETF. Сразу после этого решения, утром 11 января, компания BlackRock запустила на премаркете торги ETF iShares Bitcoin Trust, обозначенного тикерным символом IBIT.
Моментальный рост актива составил 22,5%, этот ETF торгует на уровне $26,81. В течение утра и днём 11 января общая сумма акций IBIT составила порядка $2 млн.
По словам старшего аналитика Bloomberg по ETF Эрика Балчунаса, «такой большой объём будет отличным первым полным днём для среднего ETF». Но также он предупредил, что этот первоначальный объём может быть обусловлен BlackRock.
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