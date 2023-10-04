В США впервые оштрафовали компанию за космический мусор

Штраф в размере $150 тысяч должен заплатить интернет-провайдер Dish Network, который не смог спустить с орбиты свой спутник EchoStar-7, находящийся в космосе около 20 лет. Штраф наложен из-за того, что компания просто отправила космический аппарат на «орбиту захоронения», спустив на достаточно низкую высоту, чтобы создать риск орбитального мусора.

«По мере того, как спутниковые операции становятся всё более распространёнными, а космическая экономика ускоряется, мы должны быть уверены, что операторы соблюдают свои обязательства. Это прорывное урегулирование, ясно дающее понять, что FCC обладает сильными правоприменительными полномочиями и возможностями для обеспечения соблюдения своих жизненно важных правил по космическому мусору», — заявил Лойан А. Эгал, глава бюро правоприменения FCC.