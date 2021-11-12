В США впервые поднялся в воздух беспилотный вертолёт Black Hawk

Применение вертолёта такого типа позволяет обезопасить пилота и в целом личный состав от потерь в зоне действия вражеских систем ПВО. Black Hawk не только отработал учебные сценарии, но и смог приземлиться на неподготовленную площадку, а также запустил группу дронов Altius-600, наблюдавших за учебным боем.

Отмечается, что этот вертолёт имеет беспилотную систему Alias, предназначенную для любой модификации UH-60.