В США впервые поднялся в воздух беспилотный вертолёт Black Hawk

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В США впервые поднялся в воздух беспилотный вертолёт Black HawkКоторый может быть полностью автономным
В США впервые подняли в воздух беспилотный вертолёт UH-60 Black Hawk, который испытали на полигоне Юма в штате Аризона. Вертолёт использовали в рамках учений Project Convergence для отработки снабжения подразделений в тылу противника.
Применение вертолёта такого типа позволяет обезопасить пилота и в целом личный состав от потерь в зоне действия вражеских систем ПВО. Black Hawk не только отработал учебные сценарии, но и смог приземлиться на неподготовленную площадку, а также запустил группу дронов Altius-600, наблюдавших за учебным боем.
Отмечается, что этот вертолёт имеет беспилотную систему Alias, предназначенную для любой модификации UH-60.
Источник: Defence Express