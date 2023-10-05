В США впервые посадили в тюрьму создателей криптовалютной пирамиды

Основателя компании Пабло Ренато Родригеса взяли под сражу в сентябре. Сейчас суд вынес приговор о тюремном заключении юриста Скотта Хьюза, а также соосновательниц Сесилию Миллан и Карину Чайрес. Они получили 18 месяцев, 5 и 1 год соответственно. Родригесу «светит» 12 лет тюрьмы.

Суть работы AirBit Club заключалась в предоставлении инвесторам фиктивных балансов и гарантий высоких доходов от криптовалютных инвестиций и майнинга. К тому же инвесторы были обязаны платить комиссионные при выводе средств.

Как заявил на суде прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс, в США ни одна такая «инвестиционная схема» в сфере криптовалюты не останется безнаказанной.