В США впервые поставили на военное дежурство беспилотный вертолёт

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В США впервые поставили на военное дежурство беспилотный вертолётС мощной антенной и инфракрасным комплексом
ВМС США провели испытания и впервые поставили на боевое дежурство беспилотный вертолёт MQ-8C Fire Scout нового поколения.
Новый вертолёт предназначен для ведения разведки, наблюдения, целеуказания и рекогносцировки в море. Его развернули на борту литорального боевого корабля USS Milwaukee LCS-5 Freedom в составе эскадрильи Helicopter Sea Combat Squadron 22.
MQ-8C оснащён АФАР — радаром с активной фазированной антенной решёткой, позволяющей обнаруживать цели на больших расстояниях и при любой погоде. Также вертолёт оборудован инфракрасным и электронно-оптическим комплексом.
Источник: Голая наука