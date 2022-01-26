В США впервые поставили на военное дежурство беспилотный вертолёт

Новый вертолёт предназначен для ведения разведки, наблюдения, целеуказания и рекогносцировки в море. Его развернули на борту литорального боевого корабля USS Milwaukee LCS-5 Freedom в составе эскадрильи Helicopter Sea Combat Squadron 22.

MQ-8C оснащён АФАР — радаром с активной фазированной антенной решёткой, позволяющей обнаруживать цели на больших расстояниях и при любой погоде. Также вертолёт оборудован инфракрасным и электронно-оптическим комплексом.