В США впервые протестировали беспилотное летающее такси

Отличительной особенностью EHang 216 является его метод взлета и полетов — устройство выполнено по схеме квадрокоптера с восемью парами соосных винтов по углам и пассажирской кабиной сверху на центральной части корпуса. Благодаря этому устройство в состоянии взлетать в вертикальном положении.

По словам компании-производителя, массовое производство беспилотного такси EHang запланировано уже на 2025 год, что означает, что уже через несколько лет беспилотное аэротакси может стать реальностью.