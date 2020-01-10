В США впервые протестировали беспилотное летающее такси
Так, в рамках прошедшего тестирования, устройству под названием EHang 216 удалось успешно провести самостоятельный полет с несколькими добровольцами на борту. Что интересно, в качестве одного из пассажиров выступил губернатор штата Северная Каролина Рой Купер.
Отличительной особенностью EHang 216 является его метод взлета и полетов — устройство выполнено по схеме квадрокоптера с восемью парами соосных винтов по углам и пассажирской кабиной сверху на центральной части корпуса. Благодаря этому устройство в состоянии взлетать в вертикальном положении.
По словам компании-производителя, массовое производство беспилотного такси EHang запланировано уже на 2025 год, что означает, что уже через несколько лет беспилотное аэротакси может стать реальностью.