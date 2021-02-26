В США впервые проверят «мозги» беспилотных ведомых на военных учениях

Произойти это должно в июле 2021 года, причём несмотря на знание сроков, всё ещё неизвестными остаются сами модели, которые будут протестированы, пишет Flightglobal. Зато уже сейчас ясно, что речь идёт об аппаратах, разработанных трёмя американскими компаниями: Kratos, Boeing и General Atomics.

Начальница исследовательской лаборатории ВВС США Хезер Прингл рассказала, что предстоящие учения продемонстрируют автономность беспилотников в относительно сложных условиях. На основе полученных данных военные намерены определить возможные доработки, необходимые проекту Skyborg.