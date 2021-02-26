Наука и технологии
Сегодня в 14:49
В США впервые проверят «мозги» беспилотных ведомых на военных учениях
При этом остаётся неясным, о каких именно моделях идёт речь
Американские журналисты выяснили, что исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США уже совсем скоро впервые проверит «мозги» беспилотных ведомых проекта Skyborg на военных учениях Orange Flag.
Произойти это должно в июле 2021 года, причём несмотря на знание сроков, всё ещё неизвестными остаются сами модели, которые будут протестированы, пишет Flightglobal. Зато уже сейчас ясно, что речь идёт об аппаратах, разработанных трёмя американскими компаниями: Kratos, Boeing и General Atomics.
Начальница исследовательской лаборатории ВВС США Хезер Прингл рассказала, что предстоящие учения продемонстрируют автономность беспилотников в относительно сложных условиях. На основе полученных данных военные намерены определить возможные доработки, необходимые проекту Skyborg.