В США впервые разрешили полностью автоматизированные полёты дронов в коммерческих целях

Известно, что федеральное управление гражданской авиации США впервые выдало соответствующее разрешение компании American Robotics. Отмечается, что полеты будут осуществляться в коммерческих целях и лишь в определенных сельских районах на высоте не выше 121 метра. Несмотря на то, что пилоту нет необходимости находиться в одном районе с дроном во время его полета, он должен будет провести предполетную подготовку.

Дроны компании, получившей такое разрешение, весят 9 кг и работают на базе технологии Scout System, которая позволяет распознавать препятствия с помощью акустических сенсоров.