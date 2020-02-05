Наука и технологии
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В США впервые успешно протестировали дистанционное управление истребителями
При этом практически ничего не рассказали о деталях полета
Авиаконцерн Boeing опубликовал официальное сообщение, в котором рассказал, что ему удалось провести в США испытания новой системы удаленного управления истребителями. В качестве испытуемых использовались F/A-18E/F Super Hornet и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler.
И хоть данное тестирование носило больше демонстрационный характер, то есть основной целью действа было показать американским военным саму суть удаленного управления несколькими боевыми самолетами, компания все же признала проведенные испытания успешными. В рамках тестирования было совершено четыре вылета, в рамках которых управляемые на расстоянии самолеты выполнили 21 задание.
Правда, стоит отметить, что в управляемых дистанционно самолетах все же находились летчики — сделано это было для обеспечения полной безопасности полета и решения непредвиденных проблем в случае их возникновения. Больше никакой информации о деталях тестирования, к сожалению, опубликовано не было.