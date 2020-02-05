В США впервые успешно протестировали дистанционное управление истребителями

И хоть данное тестирование носило больше демонстрационный характер, то есть основной целью действа было показать американским военным саму суть удаленного управления несколькими боевыми самолетами, компания все же признала проведенные испытания успешными. В рамках тестирования было совершено четыре вылета, в рамках которых управляемые на расстоянии самолеты выполнили 21 задание.

Правда, стоит отметить, что в управляемых дистанционно самолетах все же находились летчики — сделано это было для обеспечения полной безопасности полета и решения непредвиденных проблем в случае их возникновения. Больше никакой информации о деталях тестирования, к сожалению, опубликовано не было.