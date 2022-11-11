В США впервые вылечили неродившегося ребёнка от смертельной генетической болезни

В США впервые вылечили неродившегося ребёнка от смертельной генетической болезниВозможно, этот опыт сохранит жизни ещё множества других детей
Группа врачей из Калифорнийского университета в Сан-Франциско рассказали об успешном излечении ещё не родившегося ребенка от редкой генетической болезни.
Главной проблемой данного заболевания являлось то, что дети, страдающие им, могут умереть вскоре после рождения.
При этом исцелённая девочка не просто появилась на свет в срок и дожила до возраста в 16 месяцев, но также стала первой, кого в принципе спасли от данного недуга на подобном этапе.
Пациентку в итоге назвали Айла Башир. Ей диагностировали болезнь Помпе ещё в момент нахождения в утробе матери. В рамках неё у детей повреждаются мышечные и нервные клетки, а кожа и слизистые становятся синюшными.
Также в результате заболевания у пациентов развиваются гипертрофия языка, отеки, тахикардия и удушье. Это приводит к тому, что большая часть детей умирает в первые два года жизни.
Стоит отметить, что врачи до сих пор продолжают лечебную терапию. В свою очередь Айла развивается нормально и без отклонений, соответственно своему возрасту.