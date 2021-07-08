В США впервые взорвали боеголовку новейшей гиперзвуковой ракеты

Это та самая ракета, разработка которого ведётся ещё с 2018 года силами компании Lockheed Martin, пишет N+1. В феврале 2020-го она защитила проект боеприпаса, а уже сейчас продвинулась в её разработке настолько, что в рамках испытаний проводится взрыва её боеголовки.

На сегодняшний день в сети практически нет никакой информации о технических характеристиках ARRW. Ясно лишь, что орудие получит твердотопливный двигатель и отделяемый гиперзвуковой планирующий боевой блок.

Отметим, что ещё в апреле военные из США пытались запустить ARRW. Но тогда, в назначенное время, у них это не вышло. Ракета так и осталась висеть на пилоне под крылом бомбардировщика В-52.