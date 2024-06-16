В США вслед за спотовым биткоином одобрят Ethereum-ETF

Генслер считает, что Ethereum готов к одобрению в качестве фондового актива, поскольку всё больше эмитентов получают в США регистрацию и всё проходит процессуально и без сбоев. И если Ethereum-ETF будет одобрен, торги могут начаться в июле-августе, но не позднее конца осени.

Недавно Генслера раскритиковал сенатор Уильям Хагерти, эксперт по инвестициям. Во время слушаний проблемы криптовалют в Комитете Сената по ассигнованиям Хагерти заявил, что Генслер прикрывается якобы инновацией криптовалют и сложностью их контроля, но на деле не вырабатывает никаких вменяемых правил для контроля это сложной и быстро развивающей сферы, просто всё запрещая.

Поэтому только 26% мировых майнинговых компаний зарегистрировались в США, а за последние пять лет из страны уехало огромное количество разработчиков криптоактивов.