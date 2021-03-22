В США встревожились появлением у России истребителей Су-57

По словам военного, США необходимы самолёты, которые были бы способны проникать в зоны действия ПВО противника, пишет Военное Обозрение. При этом, в то же самое время, его тревожит не только появление у России новейшего истребителя пятого поколения Су-57, но также и оснащение китайской армии J-20 и J-31.

Генерал считает, что все эти модели заметно превосходят своим характеристикам самолёты четвёртого поколения, которыми оснащены ВВС США. В свою очередь, это может "сказываться на мировой безопасности". Примером такого влияния Дептул назвал испытания российских истребителей Су-57 в Сирии.