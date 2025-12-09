В США введут единые правила для ИИ

Компании вроде OpenAI и Google поддерживают идею национальных стандартов, считая, что разрозненные законы по штатам тормозят развитие искусственного интеллекта и могут привести к отставанию США от Китая.

В то же время губернаторы и законодатели от обеих партий подчеркивают необходимость защиты граждан. В некоторых штатах уже запрещены политические дипфейки и разработаны требования к разработчикам ИИ по предотвращению дискриминации и катастрофических рисков.

Ранее Трамп предлагал включить ограничения для штатов в оборонный закон, но эта инициатива столкнулась с критикой со стороны законодателей и генеральных прокуроров.