Наука и технологии
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В США выбрали компанию для создания беспилотных "морских поездов"
Выбор пал на предприятие, основанное в начале XX века
Как стало известно, Управление перспективных исследовательских проектов МО США выбрало компанию для создания беспилотных “морских поездов”. Ею стало кораблестроительное предприятие Gibbs & Cox, начавшая свою деятельность еще в далеком 1922 году.
Отметим, что “морскими поездами” называют конвои беспилотных судов дальнего следования, основной задачей которых является армейское снабжение. В свою очередь, у специалистов Gibbs & Cox уже имеются некоторые наработки в сфере проектирования подобных судов, сообщает Naval News. Издание также заявляет, что первый этап работ судостроительной компании был оценен в 9.5 млн долларов.
Отметим, что в рамках контракта, Gibbs & Cox создадут полноценный прототип роботизированной платформы среднего класса для трансокеанских переходов. С ее помощью американские военные намерены минимизировать человеческий фактор при снабжении военных на удаленных военно-морских базах США. Что же до сроков финальной реализации проекта, то пока что они не сообщаются.