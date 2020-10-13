В США выбрали компанию для создания беспилотных "морских поездов"

Отметим, что в рамках контракта, Gibbs & Cox создадут полноценный прототип роботизированной платформы среднего класса для трансокеанских переходов. С ее помощью американские военные намерены минимизировать человеческий фактор при снабжении военных на удаленных военно-морских базах США. Что же до сроков финальной реализации проекта, то пока что они не сообщаются.