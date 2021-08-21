В США выпустили первый дрон с искусственным интеллектом и подключением к 5G

Отмечается, что Qualcomm создала дрон с улучшенными автономными и интеллектуальными функциями, обеспечивающими первоклассные возможности удалённых полётов для промышленного, частного и коммерческого сегментов. Беспилотник работает на базе процессора QRB5165 — собственной разработки Qualcomm. Оснащён 200-мегапиксельной камерой Spectra 480 ISP для видео 4K HDR, 8K и фотоснимков с высоким разрешением. Камера поддерживает электронную стабилизацию изображения (EIS) для более плавной съемки. Предусмотрен цифровой зум, хотя в Qualcomm не уточнили конкретные показатели. Параллельная работа 7 камер обеспечивает полностью автономные полёты. А связь 5G и Wi-Fi 6 поддерживает высокоскоростную передачу данных.

Также в компании подчеркнули, что их разработка — не просто отдельная единица техники, а платформа для самостоятельного, частного, конструирования дронов «из коробки». Она включает в себя корпус, роторы и другие материалы. «Платформа поддерживает машинное обучение и компьютерное зрение, надёжную защиту, мультимедиа, Wi-Fi и сотовую связь на устройстве», — подчеркнули в компании.