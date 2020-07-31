В США выпустят новейший сверхзвуковой пассажирский самолет уже в 2023 году

Судя по данным, имеющимся на сегодняшний день, разработкой пассажирского самолета AS2 компания занимается еще с 2014 года. Что же до габаритов и технических возможностей перспективного транспортного средства, то длина авиалайнера составляет 52 метра, высота — 6,7 метра, размах крыльев — 18,6 метра, при этом максимальная взлетная масса допустимая для AS2 составляет 55 тонн. Стоит отметить, что самолет способен вместить в себя не более 12 пассажиров, при этом полеты над водой будут выполняться на крейсерской скорости в 1,4−1,6 Маха, замедляясь до 1,2 Маха над сушей.

На данный момент в качестве ориентировочной даты первого полета сверхзвукового самолета называется 2023 год. При этом приурочено данное событие будет к 20-летию со дня последнего полета французского сверхзвукового пассажирского самолета Concorde.