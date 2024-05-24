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Наука и технологии
Опубликовано 24 мая 2024, 18:45
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В США выступили против нового закона о криптовалютах из-за невозможности контроля

Вплоть до серьёзных трудностей доказывать что-то в судах
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер негативно оценил как перспективу принятия, так и последствия законопроекта «О финансовых инновациях и технологиях для XXI века» с маркировкой FIT21 либо HR 4763. По словам главы регулятора, если закон будет принят, все криптоинвесторы окажутся под угрозой мошенничества.
В США выступили против нового закона о криптовалютах из-за невозможности контроля

© Ferra.ru

Согласно законопроекту, все криптобиржи и любые организации, связанные с криптовалютами, будут наделены правом самосертификации, что не просто усилит децентрализацию блокчейна, но даст возможность избегать какого-либо контроля со стороны государства. На этом основании в сфере криптовалют исчезнет правовой прецедент как институт судебной практики, и как вести дела в таком случае, непонятно.

Кроме того, Генслер заявил, что законопроект исключает криптовалютные торговые платформы из определения «биржи» и избавляет «от исторически проверенных рамок», таких как тест Хоуи, что в конечном итоге подвергнет инвесторов беспрецедентному риску.

«Процесс [самосертификации] ставит под угрозу защиту инвесторов не только в криптовалютном пространстве; он может подорвать более широкие рынки капитала объёмом $100 трлн, предоставив путь тем, кто пытается избежать надёжного раскрытия информации, запретов, препятствующих потере и краже средств клиентов, правоприменения со стороны SEC и частных прав на иск для инвесторов в федеральных судах», — заявил Генслер.

Источник:The Block
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#криптовалюта
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#сша
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#закон