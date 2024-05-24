В США выступили против нового закона о криптовалютах из-за невозможности контроля

В США выступили против нового закона о криптовалютах из-за невозможности контроляВплоть до серьёзных трудностей доказывать что-то в судах
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Согласно законопроекту, все криптобиржи и любые организации, связанные с криптовалютами, будут наделены правом самосертификации, что не просто усилит децентрализацию блокчейна, но даст возможность избегать какого-либо контроля со стороны государства. На этом основании в сфере криптовалют исчезнет правовой прецедент как институт судебной практики, и как вести дела в таком случае, непонятно.
Кроме того, Генслер заявил, что законопроект исключает криптовалютные торговые платформы из определения «биржи» и избавляет «от исторически проверенных рамок», таких как тест Хоуи, что в конечном итоге подвергнет инвесторов беспрецедентному риску.
«Процесс [самосертификации] ставит под угрозу защиту инвесторов не только в криптовалютном пространстве; он может подорвать более широкие рынки капитала объёмом $100 трлн, предоставив путь тем, кто пытается избежать надёжного раскрытия информации, запретов, препятствующих потере и краже средств клиентов, правоприменения со стороны SEC и частных прав на иск для инвесторов в федеральных судах», — заявил Генслер.