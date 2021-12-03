В США выступили против слияния NVIDIA и ARM

В США выступили против слияния NVIDIA и ARMСделка века на грани срыва?
Одной из причин этого является нежелание различных регуляторов согласовывать сделку. Свежее «против» высказала Федеральная торговая комиссия США (FTC) — она подала иск в суд и заявила, что сделка между NVIDIA и ARM будет способствовать подавлению конкуренции на рынке технологий.
Она даст одной из крупнейших чиповых компаний NVIDIA контроль над вычислительными разработками, на которые опираются конкуренты.
В числе потенциальных последствий сделки называется «подрыв бизнеса конкурентов, снижение развития инноваций и качества продукции, повышение цен и сокращение выбора товаров на рынке».
Ещё одной причиной в неправомерности покупки ARM комиссия назвала получение NVIDIA доступ к конфиденциальной информации лицензиатов разработчика архитектуры. А они, в свою очередь, являются прямыми конкурентами NVIDIA.