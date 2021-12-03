В США выступили против слияния NVIDIA и ARM

В числе потенциальных последствий сделки называется «подрыв бизнеса конкурентов, снижение развития инноваций и качества продукции, повышение цен и сокращение выбора товаров на рынке».

Ещё одной причиной в неправомерности покупки ARM комиссия назвала получение NVIDIA доступ к конфиденциальной информации лицензиатов разработчика архитектуры. А они, в свою очередь, являются прямыми конкурентами NVIDIA.