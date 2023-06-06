В США выяснили, чего жители страны боятся больше смерти

Опрос проводился среди 1000 американцев среднего класса в возрасте 25 лет и старше. Оказалось, что порядка 20% респондентов вообще не боятся преждевременной смерти. Но 61% боится остаться без денег и недвижимости. И потенциально это страшит опрошенных больше, чем смерть.

«Смерть неизбежна. Нехватка наличных денег — нет. И когда вы мертвы — вы мертвы. Может быть, это «отстой», но вы об этом не знаете. Быть старым и разорённым — не то же самое», — оценили авторы результат опроса.