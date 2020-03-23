В США, за полтора месяца до первых заражений коронавирусом, проводились учения "на случай пандемии"

”На сайте Центра по безопасности здоровья университета говорится, что превращение эпидемий в пандемии с катастрофическим последствиями – лишь вопрос времени. Они предсказали, что скоро может возникнуть пандемия некоего коронавируса, которая убьет 65 млн. человек”, — рассказала напомнившая об этом мероприятии украинская журналистка Мирослава Бердник.

По словам журналистки, прямо сейчас все те лица, что организовывали учения, принялись оправдываться, заявляя, что они не предсказывали смерть 65 млн человек от заражения nCoV-2019.