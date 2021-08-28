В США за секунду до взлёта отменили полёт ракеты

Сообщается о данном инциденте в издании Investors Business Daily. Согласно опубликованным данным, отмена запуска ракеты была осуществлена системой наведения уже на последней секунде отсчета. Запланированный пуск полет должен был состоятся в рамках контракта с Пентагоном, в то время как от ракеты ожидали, что она понесет полезную нагрузку для космических сил США.

На данный момент в Astra публично не заявляли, когда состоится следующий полет. Напомним, что ранее компания дважды потерпела неудачу во время запуска ракет. Так, осенью прошлого года аппарат не добрался до космоса ввиду проблем с системой наведения, тогда как зимой у нее не хватило топлива для того, чтобы достичь нужно орбитальной скорости.