В США за сутки выявили более миллиона заболевших коронавирусом

По словам представителей Университета Джонса Хопкинса, количество заболевших составляет 1082549 случаев — рекордно высокий показатель за всё время пандемии. При этом за сутки умерли 1688 человек.

Эту ситуацию на днях спрогнозировал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Эксперт отметил, что начнётся резкий рост заболеваемости из-за омикрон-штамма. По его словам, вероятность роста госпитализаций из-за распространения «Омикрона» сохраняется, хотя данный показатель растёт медленнее по сравнению с числом выявленных случаев заражения. Пик заболеваемости может быть достигнут в конце января.