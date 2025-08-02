В США забили тревогу из-за популяризации «веселящего газа»

Согласно результатам исследования, это вещество применяется не только в медицинских — как оказалось, ещё и в кулинарных целях, — но и для достижения состояния эйфории. А ещё и в развлекательных: «веселящий газ» — то самое вещество, которое изменяет голос, делая его смешным, «мультяшным».

Но это вещество отнюдь не безобидное: чрезмерное употребление закиси азота несёт серьёзные риски для здоровья, включая гипоксию, судорожный синдром и инфаркт миокарда. Длительное воздействие закиси азота может привести к дефициту витамина B12, что, в свою очередь, ассоциировано с развитием паралича и неврологических нарушений.

По данным Министерства здравоохранения США, как минимум 13 млн граждан страны использовали закись азота в рекреационных целях, то есть для получения состояния эйфории. Увеличение доступности потребительских продуктов, в том числе наборы для взбивания сливок, содержащих закись азота, способствовало росту популярности «веселящего газа» в качестве средства для развлечения.

В связи с этим в США бьют тревогу, говоря о необходимости широкой информационной кампании о вреде закиси азота вне строгих медицинских целей.