В США задержали экс-подрядчика Пентагона за шпионаж в пользу России

Сообщается, что мужчина прежде занимался испытательной деятельностью по контракту с американским оборонным ведомством. По итогу сейчас мужчина находится под арестом. Также ему было предъявлено обвинение в том, что он «передал иностранному правительству секретную информацию, которая касается национальной безопасности Соединенных Штатов».

В случае, если Роува-младшего всё же признают виновным, то ему будет грозить пожизненный срок. При этом РИА Новости, ссылаясь на ФБР, пишет, что экс-подрядчик никак не контактировал с Москвой. Он стал попался в результате спецоперации бюро, связавшись с подставным агентом, выдававшим себя за «агента российских властей».