В США задумались об уменьшении военных учений в Европе ради отношений с Россией

При этом, по данным наших зарубежных коллег, власти США также рассматривают и другой вариант, при котором Соединённые Штаты наоборот будут укреплять обороноспособность Украины. В том числе за счёт увеличения поставок военного оборудования, такого как противовоздушные системы.

Второй вариант также предусматривает и введение новых санкций против России.

Что интересно, если США всё же уменьшат количество военных учений в Европе, то есть пойдут по первому сценарию, то тогда можно будет рассчитывать и на приостановку отправки военной помощи Киеву.