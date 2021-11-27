В США задумались об уменьшении военных учений в Европе ради отношений с Россией

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В США задумались об уменьшении военных учений в Европе ради отношений с РоссиейПри этом власти страны рассматривают диаметрально противоположный вариант действий
Как стало известно, администрация действующего президента Джо Байдена рассматривает возможность сокращения военных учений в Европе. Связано это с «напряжённостью» между Россией и Украиной, а таке желанием сохранить отношения с Москвой.
При этом, по данным наших зарубежных коллег, власти США также рассматривают и другой вариант, при котором Соединённые Штаты наоборот будут укреплять обороноспособность Украины. В том числе за счёт увеличения поставок военного оборудования, такого как противовоздушные системы.
Второй вариант также предусматривает и введение новых санкций против России.
Что интересно, если США всё же уменьшат количество военных учений в Европе, то есть пойдут по первому сценарию, то тогда можно будет рассчитывать и на приостановку отправки военной помощи Киеву.
Источник: The Wall Street Journal