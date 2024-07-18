Наука и технологии
Опубликовано 18 июля 2024, 07:09
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В США заговорили о полном запрете продажи видеокарт и процессоров Китаю

Дело пахнет керосином
В США начали обсуждать возможность полного запрета продаж видеокарт и процессоров Китаю.
В США заговорили о полном запрете продажи видеокарт и процессоров Китаю
© Ferra

Это связано с тем, что китайские компании продолжают получать доступ к передовым полупроводниковым технологиям, несмотря на предыдущие ограничения. Американские власти рассматривают применение самых жестких торговых санкций, если ситуация не изменится.

Речь идет о применении правила прямого иностранного продукта (FDPR), которое впервые было введено в 1959 году для контроля торговли американскими технологиями.

Это правило позволяет правительству США запрещать продажу продукции, произведенной с использованием американских технологий, даже если она была создана за пределами страны.

США уже обсудили эту идею с официальными лицами в Токио и Гааге, предупреждая, что такие меры могут быть введены, если страны не ужесточат свои меры по ограничению экспорта в Китай.

На данный момент компании Tokyo Electron и ASML Holding отказались от комментариев по поводу этих обсуждений, ссылаясь на невозможность комментировать геополитические вопросы.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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