В США заговорили о полном запрете продажи видеокарт и процессоров Китаю

Это связано с тем, что китайские компании продолжают получать доступ к передовым полупроводниковым технологиям, несмотря на предыдущие ограничения. Американские власти рассматривают применение самых жестких торговых санкций, если ситуация не изменится.

Речь идет о применении правила прямого иностранного продукта (FDPR), которое впервые было введено в 1959 году для контроля торговли американскими технологиями.

Это правило позволяет правительству США запрещать продажу продукции, произведенной с использованием американских технологий, даже если она была создана за пределами страны.

США уже обсудили эту идею с официальными лицами в Токио и Гааге, предупреждая, что такие меры могут быть введены, если страны не ужесточат свои меры по ограничению экспорта в Китай.

На данный момент компании Tokyo Electron и ASML Holding отказались от комментариев по поводу этих обсуждений, ссылаясь на невозможность комментировать геополитические вопросы.