В США заказали аэротакси для «летающей скорой помощи»

Известно, что сам заказ предполагает выпуск четырех аэротакси. В то же время, дата поставок не разглашается. Причем само аэротакси CityHawk, которое модифицируют в “летающую скорую помощь”, еще не было опробовано в воздухе.

По мнению представителей израильской компании Urban Aeronautics, разработка санитарной версии аэротакси может занять от трех до пяти лет. Ее преимуществом станет возможность забрать пациента почти из любого места в городе, тогда как вертолетам необходимо время на поиски подходящей площадки и на ожидание больного.