Наука и технологии
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В США заказали аэротакси для «летающей скорой помощи»
Оно сможет эвакуировать пациентов практически из любой точки города
Американская некоммерческая служба санитарной авиации Hatzolah Air заказала у израильской компании Urban Aeronautics аэротакси для «летающей скорой помощи». В рамках контракта последняя выпустит специальную версию своего аэротакси CityHawk, которая будет пригодна для эвакуации больных.
Известно, что сам заказ предполагает выпуск четырех аэротакси. В то же время, дата поставок не разглашается. Причем само аэротакси CityHawk, которое модифицируют в “летающую скорую помощь”, еще не было опробовано в воздухе.
По мнению представителей израильской компании Urban Aeronautics, разработка санитарной версии аэротакси может занять от трех до пяти лет. Ее преимуществом станет возможность забрать пациента почти из любого места в городе, тогда как вертолетам необходимо время на поиски подходящей площадки и на ожидание больного.