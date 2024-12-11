В США захотели помечать соцсети как «опасные для психического здоровья»

Генеральный прокурор штата Роб Бонта и член Ассамблеи Ребекка Бауэр-Кахан утверждают, что платформы используют «вредные и затягивающие механики» ради прибыли, что может нанести вред пользователям, особенно детям и подросткам.

Инициатива следует за открытым письмом 42 генеральных прокуроров США, где они призвали Конгресс внедрить предупреждения, подобные тем, что используются на упаковках табачных изделий.

Генеральный хирург США Вивек Мерти ранее заявлял, что соцсети удваивают риск психических проблем у детей, проводящих в них более трёх часов в день.

Проект закона также ссылается на успешные примеры регулирования, такие как акты о защите от кибербуллинга и насилия.