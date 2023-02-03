В США захотели пускать в соцсети лишь с 16 лет

Изменение действующего законодательства было предложено на фоне растущей обеспокоенности по поводу негативного влияния соцсетей на психическое здоровье американских детей. Стюарт, предложивший свой вариант в Twitter, отметил, что в настоящее время страна сталкивается с «кризисом психического здоровья» среди молодого населения и всё большее число детей характеризуется как «депрессивные, тревожные и склонные к самоубийству».

По мнению политика, социальные медиа являются одной из первопричин проблемы и правительство обязано защитить детей от их вредного воздействия. По его словам, соцсети оказывают глубокое влияние на психическое здоровье детей и подростков, вызывая тревогу, депрессию и низкую самооценку.

Отметим, что несмотря на многочисленные преимущества, современные социальные сети также ассоциируются с растущим числом негативных последствий, включая кибербуллинг, преследование в Интернете и зависимость.