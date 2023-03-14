В США закрылся второй банк, связанный с криптовалютой

Этот банк закрылся 12 марта, через два дня после краха одной из крупнейших в США кредитных организаций Silicon Valley Bank (SVB), связанной с криптоиндустрией. В совместном заявлении ведомств сказано, что клиентам нечего опасаться, потому что их вклады защищены, доступ к деньгам не заблокирован, а руководство покинуло свои должности.

В связи с чередой таких событий эксперты говорят об опасности для американского и мирового блокчейна: в 2019 году, когда к криптовалюте ещё относились с подозрением, Signature Bank начал не только кредитовать криптовалютные стартапы, но даже создал целое подразделение для работы с такими активами — «Блокчейн и цифровые активы». И если такие банки начнут закрываться, будущее для Web3 ожидается не лучшее.