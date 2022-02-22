В США заметили переброску Россией боевых машин поддержки танков «Терминатор» на западное направление

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В США заметили переброску Россией боевых машин поддержки танков «Терминатор» на западное направлениеМашину заметили при перевозке на поезде
Обозреватели американского издания The Drive сообщили, что Россия перебросила на западное направление боевые машины поддержки танков «Терминатор».
По предположениям издания, у России 9 БМПТ «Терминатор», которые выделены из состава 90-й гвардейской танковой дивизии, которая дислоцируется в Свердловской и Челябинской областях. Как отмечается, один из «Терминаторов» заметили на железнодорожном переезде в городе Елец Липецкой области в 290 км от российской границы.
По мнению журналистов, у перевозимого на поезде «Терминатора» импровизированный зимний камуфляж с белыми панелями, которые, вероятно, были нанесены, чтобы скрыть машину в условиях работы зимой
В The Drive заметили, что у Запада нет прямых аналогов подобных БМПТ, которые были разработаны для ведения городских боёв.
Источник: Lenta.ru