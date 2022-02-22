В США заметили переброску Россией боевых машин поддержки танков «Терминатор» на западное направление

По предположениям издания, у России 9 БМПТ «Терминатор», которые выделены из состава 90-й гвардейской танковой дивизии, которая дислоцируется в Свердловской и Челябинской областях. Как отмечается, один из «Терминаторов» заметили на железнодорожном переезде в городе Елец Липецкой области в 290 км от российской границы.

По мнению журналистов, у перевозимого на поезде «Терминатора» импровизированный зимний камуфляж с белыми панелями, которые, вероятно, были нанесены, чтобы скрыть машину в условиях работы зимой

В The Drive заметили, что у Запада нет прямых аналогов подобных БМПТ, которые были разработаны для ведения городских боёв.