Наука и технологии
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В США заметили танк, подозрительно напоминающий российский Т-90
Но вполне вероятно, все не так просто, как может показаться на первый взгляд
На популярной имиджборде 4chan появилась информация о том, что на территории Соединенных Штатов была замечена боевая машина, подозрительно похожая на российский танк Т-90. Правда, американские журналисты уже нашли объяснение данному достаточно странному явлению.
Так, местное издание Defence Blog выступило с предположением, что замеченная военная машина является всего-навсего переоборудованным танком Т-72, который призван помочь в “обеспечении реалистичной подготовки солдат”. При этом до сих пор неизвестно, когда и где точно был сделан данный снимок.
Напомним, что чуть ранее в феврале в Twitter был опубликован другой снимок, на котором был изображен танк Т-90 Сирийской арабской армии, у которого была повреждена электронно-оптически активная защита “Штора-1”.