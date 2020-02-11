В США заметили танк, подозрительно напоминающий российский Т-90

Так, местное издание Defence Blog выступило с предположением, что замеченная военная машина является всего-навсего переоборудованным танком Т-72, который призван помочь в “обеспечении реалистичной подготовки солдат”. При этом до сих пор неизвестно, когда и где точно был сделан данный снимок.