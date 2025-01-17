В США запретили General Motors продавать данные водителей на 5 лет

Сведения поступали из программы OnStar Smart Driver, участниками которой могли стать владельцы автомобилей GM, иногда даже не осознавая этого. Программа отслеживала такие параметры, как резкое торможение, ночные поездки и превышение скорости, а затем передавала данные компаниям LexisNexis Risk Solutions и Verisk. Эти организации, в свою очередь, перепродавали информацию страховым компаниям. После публикации GM объявила, что прекратила передачу таких данных.

FTC предложила урегулирование, по условиям которого General Motors и OnStar запрещено раскрывать данные о геолокации и поведении водителей третьим лицам в течение пяти лет. Помимо этого, компании обязали улучшить прозрачность сбора данных и предоставить клиентам больше контроля над их информацией.

Глава FTC Лина М. Хан отметила, что GM вела мониторинг данных о местоположении и поведении водителей с частотой до одного раза в три секунды.