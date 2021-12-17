В США запретили использовать одну из моделей амфибий

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В США запретили использовать одну из моделей амфибийПосле того, как она затонула
В США Корпусу морской пехоты запретили использовать амфибии Amphibious Assault Vehicle 7 (AAV-7) для преодоления водных преград. Использовать машины разрешается только на суше.
Такое ограничение в КМП ввели по причине того, что одна из амфибий затонула во время учений в июле 2020 года у берегов Южной Калифорнии. Комиссия, расследовавшая инцидент, установила, что причиной стали неудовлетворительное техническое состояние машины и недостаточная подготовка экипажа.
По сообщениям, вернуть возможность работы амфибий в воде могут только в крайних ситуациях.
Источник: The Drive