В США запретили использовать одну из моделей амфибий

Такое ограничение в КМП ввели по причине того, что одна из амфибий затонула во время учений в июле 2020 года у берегов Южной Калифорнии. Комиссия, расследовавшая инцидент, установила, что причиной стали неудовлетворительное техническое состояние машины и недостаточная подготовка экипажа.

По сообщениям, вернуть возможность работы амфибий в воде могут только в крайних ситуациях.