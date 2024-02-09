В США запретили нежелательные спам-звонки с использованием ИИ

Решение, принятое единогласно, ссылается на закон, принятый три десятилетия назад, направленный на борьбу с нежелательными телефонными звонками, уточняя, что спам-звонки, генерируемые с использованием ИИ, также являются незаконными. Этим комиссия расширила возможности штатов привлекать к ответственности создателей нежелательных спам-звонков.

Председатель FCC Джессика Розенворсель отметила, что злоумышленники используют голоса, сгенерированные с использованием ИИ, чтобы вымогать деньги у уязвимых членов семьи, подражать знаменитостям и вводить избирателей в заблуждение.

Беспокойство по поводу использования ИИ для воссоздания голосов и изображений политиков и знаменитостей росло в последние месяцы, особенно в преддверии президентских выборов в США. В конце прошлого месяца тысячи избирателей получили нежелательный спам-звонки с фальсифицированным голосом президента Байдена, призывающим воздержаться от голосования на первичных выборах.