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Наука и технологии
Опубликовано 09 февраля 2024, 21:52
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В США запретили нежелательные спам-звонки с использованием ИИ

Единогласно
Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила решение о запрете нежелательных спам-звонков, генерируемых искусственным интеллектом (ИИ). Решение принято в связи с растущей обеспокоенностью избирательной дезинформацией и мошенничеством с этой технологией.
В США запретили нежелательные спам-звонки с использованием ИИ

© Ferra.ru

Решение, принятое единогласно, ссылается на закон, принятый три десятилетия назад, направленный на борьбу с нежелательными телефонными звонками, уточняя, что спам-звонки, генерируемые с использованием ИИ, также являются незаконными. Этим комиссия расширила возможности штатов привлекать к ответственности создателей нежелательных спам-звонков.

Председатель FCC Джессика Розенворсель отметила, что злоумышленники используют голоса, сгенерированные с использованием ИИ, чтобы вымогать деньги у уязвимых членов семьи, подражать знаменитостям и вводить избирателей в заблуждение.

Беспокойство по поводу использования ИИ для воссоздания голосов и изображений политиков и знаменитостей росло в последние месяцы, особенно в преддверии президентских выборов в США. В конце прошлого месяца тысячи избирателей получили нежелательный спам-звонки с фальсифицированным голосом президента Байдена, призывающим воздержаться от голосования на первичных выборах.