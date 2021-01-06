В США запретили покупки товаров на Aliexpress

В список запрещенных для осуществления сделок на территории США сервисов попала платежная платформа Alipay. Отметим, что именно благодаря ей пользователи могут осуществлять покупки на Aliexpress. Кроме того, в число китайских сервисов, транзакции с которыми будут ограничены через 45 дней, вошли также WeChatPay, QQWallet, Tencent QQ, и другие популярные китайские приложения. Эта инициатива, как сообщает источник, обусловлена защитой национальной безопасности США.

Отмечается, что за 45 дней в министерстве торговли США должны обозначить, какие именно транзакции запрещено проводить с применением вышеперечисленных программ.